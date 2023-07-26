МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июля, уменьшились на 0,6 миллиона баррелей, или 0,1%, — до 456,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Продажи новостроек в США снизились в июне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов на 2,4 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 35,7 миллиона баррелей с 38,3 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 0,8 миллиона (-0,4%), до 27,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 1,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 0,2 миллиона, до 117,9 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 0,3 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июля, сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,2 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в апреле составила 12,61 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель достиг 12,56 миллиона баррелей в день, в июне — 12,47 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,89 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,56 миллиона баррелей в день, на 2024 год — повысило на 80 тысяч баррелей в сутки, до 12,85 миллиона баррелей в сутки.