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Аналитики ждут снижения запасов нефти в США за неделю
Нефть
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. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, сократились на 0,9 миллиона баррелей, до 455,9 миллиона баррелей, полагают... ПРАЙМ, 02.08.2023
нефть, энергетика, новости, сша, запасы нефти в сша, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, сократились на 0,9 миллиона баррелей, до 455,9 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 2 августа, в 17.30 мск.
В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за июль. Ожидается, что показатель вырос на 189 тысяч после увеличения июня на 497 тысяч.