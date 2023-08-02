МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, сократились на 0,9 миллиона баррелей, до 455,9 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Эксперты назвали причину роста темпов бурения нефтяных скважин в России

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 2 августа, в 17.30 мск.

В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за июль. Ожидается, что показатель вырос на 189 тысяч после увеличения июня на 497 тысяч.