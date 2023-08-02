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Коммерческие запасы нефти в США за неделю рекордно снизились
Нефть
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. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, сократились сразу на рекордные за всю историю 17 миллионов баррелей, или 3,7%,... ПРАЙМ, 02.08.2023
новости, нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, нефть, коммерческие запасы нефти, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, сократились сразу на рекордные за всю историю 17 миллионов баррелей, или 3,7%, — до 439,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения запасов лишь на 1,4 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 34,5 миллиона баррелей с 35,7 миллиона.
В то же время запасы бензина в США выросли на 1,5 миллиона баррелей (0,7%), до 219,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ждали сокращения показателя на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 0,8 миллиона баррелей (0,7%), до 117,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,1 миллиона.