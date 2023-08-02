МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, сократились сразу на рекордные за всю историю 17 миллионов баррелей, или 3,7%, — до 439,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Распробовали. Китай готов платить за российскую нефть еще дороже

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения запасов лишь на 1,4 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 34,5 миллиона баррелей с 35,7 миллиона.

В то же время запасы бензина в США выросли на 1,5 миллиона баррелей (0,7%), до 219,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ждали сокращения показателя на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 0,8 миллиона баррелей (0,7%), до 117,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,1 миллиона.