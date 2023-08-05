МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Фритаун был бы рад участию "Лукойла" в разработке нефтяных месторождений в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво. Сьерра-Леоне заявила о готовности сотрудничать с "Алросой"

"Нельзя вести бизнес в нефтедобыче, игнорируя существование "Лукойла" или "Роснефти". Мы были бы рады участию "Лукойла" в разработке нефти в Сьерра-Леоне", – сказал он.

Посол отметил, что на прошедшем саммите "Россия–Африка" он заявил, что Москве и Фритауну стоило бы вернуться к соглашению о рабочей группе по энергетике.

"У нас состоялась встреча в 2020 году. Я верю, что Россия может многое предложить в сфере электроэнергии", — сказал он.