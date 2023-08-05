2023-08-05T07:54:00+03:00
2023-08-05T08:20:23+03:00
2023-08-05T07:54:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230805/841304650.html
Сьерра-Леоне заявила, что была бы рада участию "Лукойла" в нефтедобыче
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Фритаун был бы рад участию "Лукойла" в разработке нефтяных месторождений в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво. "Нельзя вести бизнес в... ПРАЙМ, 05.08.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, лукойл, сьерра-леоне
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/92/835719201.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/92/835719201.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/92/835719200.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/92/835719200.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/91/835719188.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/91/835719188.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230805/841304433.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Фритаун был бы рад участию "Лукойла" в разработке нефтяных месторождений в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво.
"Нельзя вести бизнес в нефтедобыче, игнорируя существование "Лукойла" или "Роснефти". Мы были бы рады участию "Лукойла" в разработке нефти в Сьерра-Леоне", – сказал он.
Посол отметил, что на прошедшем саммите "Россия–Африка" он заявил, что Москве и Фритауну стоило бы вернуться к соглашению о рабочей группе по энергетике.
"У нас состоялась встреча в 2020 году. Я верю, что Россия может многое предложить в сфере электроэнергии", — сказал он.