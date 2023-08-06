2023-08-06T10:41:00+03:00
2023-08-06T10:41:03+03:00
2023-08-06T10:41:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230806/841308356.html
Росморречфлот рассказал об устранении постледствий атаки на танкер
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Устранение последствий предполагаемой атаки украинского дрона на российский танкер продолжаются, рассказал Росморречфлот. "В районе стоянки аварийного танкера "Сиг", получившего... ПРАЙМ, 06.08.2023
нефть, энергетика, новости, росморречфлот, танкер, атака бпла
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/03/832470369.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/03/832470369.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/03/832470368.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/03/832470368.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/03/832470367.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/03/832470367.jpg
https://1prime.ru/society/20230805/841306503.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Устранение последствий предполагаемой атаки украинского дрона на российский танкер продолжаются, рассказал Росморречфлот.
"В районе стоянки аварийного танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5.08.2023 на южном подходе к Керченскому проливу, 06.08.2023 продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта. В них принимают участие или обеспечивают суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий", НИС "Импульс" и РВК "Водолаз Кузьминых", — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что судно "Водолаз Кузьминых" приняло в порту Анапы и доставило к месту стоянки танкера дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря.
Кроме того, подчеркнули там, на фоне ухудшения погодных условий работы приостановили. В данный момент судно "на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машотделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет", добавил Росморречфлот.