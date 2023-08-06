МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Устранение последствий предполагаемой атаки украинского дрона на российский танкер продолжаются, рассказал Росморречфлот.

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"В районе стоянки аварийного танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5.08.2023 на южном подходе к Керченскому проливу, 06.08.2023 продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта. В них принимают участие или обеспечивают суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий", НИС "Импульс" и РВК "Водолаз Кузьминых", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что  судно "Водолаз Кузьминых" приняло в порту Анапы и доставило к месту стоянки танкера дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря.

Кроме того, подчеркнули там, на фоне ухудшения погодных условий работы приостановили. В данный момент судно "на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машотделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет", добавил Росморречфлот.