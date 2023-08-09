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Аналитики ждут роста коммерческих запасов нефти в США за неделю
Нефть
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. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 августа, выросли на 0,6 миллиона баррелей, до 440,4 миллиона баррелей, полагают... ПРАЙМ, 09.08.2023
нефть, энергетика, новости, сша, запасы нефти в сша, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 августа, выросли на 0,6 миллиона баррелей, до 440,4 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Официальные данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 9 августа, в 17.30 мск.
Неделей ранее снижение запасов стало рекордным за историю наблюдений и составило 17 миллионов баррелей.