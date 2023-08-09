МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 августа, выросли на 0,6 миллиона баррелей, до 440,4 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2023 году

Официальные данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 9 августа, в 17.30 мск.

Неделей ранее снижение запасов стало рекордным за историю наблюдений и составило 17 миллионов баррелей.