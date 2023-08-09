МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" впервые в этом году отправил малосернистую нефть со своих месторождений Каспия на НПЗ эмиратской ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2023 году

"Эмиратская ADNOC закупила спотовую партию нефти сорта CPC Blend на 861 тысяч баррелей (около 110 тысяч тонн) у "Лукойла" для своего НПЗ в Эр-Рувайсе… Речь идет о поставке с месторождения имени Филановского на Каспии, нефть с которого отгружается в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК; доля "Лукойла"… 12,5%)", — говорится в статье.

Это вторая поставка нефти "Лукойла" на эмиратский НПЗ: в прошлом году компания поставила в ОАЭ нефть сорта "Варандей". В "Лукойле" на запрос издания не ответили.

Согласно материалу, с прошлого года российские нефтекомпании начали активно отправлять нефть и нефтепродукты в направлении Эль-Фуджайры в ОАЭ, в том числе для блендирования и последующего реэкспорта. Это произошло после введения США и ЕС санкций против РФ, которые затруднили экспорт российского сырья. И после введения санкций против РФ крупнейшими потребителями российской нефти стали китайские и индийские НПЗ, которые извлекли выгоду от того, что российская нефть стала торговаться со значительной скидкой к сорту Brent.

"Лукойл" и раньше сотрудничал с ADNOC. Отмечается, что в мае прошлого года он сообщил о готовности эмиратской компании задействовать на своих месторождениях "энергоэффективное оборудование" российского производства. Кроме того, в 2019 году "Лукойл" получил 5% в Ghasha — проекте освоения девяти мелководных месторождений в Персидском заливе совместно с ADNOC (55%), Eni (25%), Wintershall (10%) и OMV (5%). Проект предполагает годовую добычу 40 миллионов кубометров газа и 120 тысяч баррелей нефти и конденсата в сутки.

По мнению Виктора Катоны из Kpler, ADNOC будет смешивать добываемую в ОАЭ тяжелую нефть сорта Upper Zakum с CPC Blend. В результате ADNOC сможет высвободить объемы легкой нефти Murban, которая традиционно использовалась для НПЗ в Эр-Рувайсе, для экспортного рынка. По оценке Катоны, эмиратский НПЗ может сэкономить 5–7 долларов за баррель на покупке CPC по сравнению с Murban. А в целом также возникает вопрос, встанет ли ADNOC в один ряд с китайскими и индийскими компаниями, крупнейшими покупателями нефти из РФ, рассуждает он.