МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 августа, увеличились на 5,9 миллиона баррелей, или 1,3%, — до 445,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь на 0,6 миллиона баррелей.

За неделю, завершившуюся 28 июля, запасы нефти в США сократились сразу на 17 миллионов баррелей, что стало рекордным падением показателя за всю историю наблюдений.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период по 4 августа выросли до 34,6 миллиона баррелей с 34,5 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 2,7 миллиона баррелей (1,2%), до 216,4 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя лишь на 0,01 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 1,7 миллиона баррелей (1,5%), до 115,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось, напротив, увеличение — на символические 0,01 миллиона.