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Стратегический резерв нефти США за неделю вырос на один миллион баррелей
Нефть
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Стратегический резерв нефти в США за неделю по 4 августа увеличился на 1 миллион баррелей, или на 0,3% — до 347,754 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления... ПРАЙМ, 09.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 4 августа увеличился на 1 миллион баррелей, или на 0,3% — до 347,754 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с августа 1983 года.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться.
В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
В середине мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".
Позднее, в середине июня, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США в 2023 году всего намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.