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https://1prime.ru/oil/20230810/841383590.html
Нефтяные запасы в ОЭСР в июне остались ниже среднего уровня за пять лет
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. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне выросли на 4,2 миллиона баррелей, но оказались всё ещё на... ПРАЙМ, 10.08.2023
нефть, энергетика, новости, опек, оэср, запасы нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне выросли на 4,2 миллиона баррелей, но оказались всё ещё на 74 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК.
"Согласно предварительным данным за июнь 2023 года, общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР выросли за месяц на 4,2 миллиона баррелей. Составляя 2,828 миллиарда баррелей, они на 74 миллиона баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 119 миллионов баррелей ниже среднего значения за 2015–2019 годы", – сообщает ОПЕК.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. А наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель – среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.