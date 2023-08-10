МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне выросли на 4,2 миллиона баррелей, но оказались всё ещё на 74 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. Добыча нефти в России в июне снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки

"Согласно предварительным данным за июнь 2023 года, общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР выросли за месяц на 4,2 миллиона баррелей. Составляя 2,828 миллиарда баррелей, они на 74 миллиона баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 119 миллионов баррелей ниже среднего значения за 2015–2019 годы", – сообщает ОПЕК.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. А наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель – среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.