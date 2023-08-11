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2023
https://1prime.ru/oil/20230811/841397865.html
МЭА оценило снижение запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР
Нефть
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 14,7 миллиона баррелей, остались ниже среднего... ПРАЙМ, 11.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, запасы нефти, оэср
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 14,7 миллиона баррелей, остались ниже среднего значения за 5 лет на 115,4 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) ОЭСР в июне снизились на 14,7 миллиона баррелей, что соответствует сезонной тенденции. На конец месяца они составили 2 787 миллиона баррелей, что на 115,4 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", – сообщает МЭА в докладе.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.