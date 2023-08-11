МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 14,7 миллиона баррелей, остались ниже среднего значения за 5 лет на 115,4 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Нефть дешевеет утром в пятницу

"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) ОЭСР в июне снизились на 14,7 миллиона баррелей, что соответствует сезонной тенденции. На конец месяца они составили 2 787 миллиона баррелей, что на 115,4 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", – сообщает МЭА в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.