МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 2,9 миллиона баррелей, до 436,8 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

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Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 23 августа, в 17.30 мск.

В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в июле. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США выросли до 705 тысяч с 697 тысяч в июне.

В 11.00 мск компания S&P Global опубликует предварительную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в августе снизился до 48,5 пункта с 48,6 пункта в июле.