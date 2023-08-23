МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 2,9 миллиона баррелей, до 436,8 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Эксперт оценил выгодность перевозок нефти по Северному морскому пути

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 23 августа, в 17.30 мск.

В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в июле. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США выросли до 705 тысяч с 697 тысяч в июне.

В 11.00 мск компания S&P Global опубликует предварительную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в августе снизился до 48,5 пункта с 48,6 пункта в июле.