Запасы нефти в США за неделю упали на 6,1 миллиона баррелей, до 433,5 миллиона
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 августа, снизились на 6,1 миллиона баррелей, или 1,4%, — до 433,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения показателя лишь на 2,9 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 30,7 миллиона баррелей с 33,8 миллиона.
В то же время запасы бензина в США увеличились на 1,5 миллиона баррелей (0,7%), до 217,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 0,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,9 миллиона баррелей (0,8%), до 116,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,2 миллиона.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 августа, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,575 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в мае составила 12,66 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель достиг 12,68 миллиона баррелей в день, в июле — 12,73 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 8 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 200 тысяч баррелей в день, до 12,76 миллиона баррелей в день, на 2024 год — увеличило на 240 тысяч баррелей в день, до 13,09 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20230823/841555732.html