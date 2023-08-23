МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 августа, снизились на 6,1 миллиона баррелей, или 1,4%, — до 433,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Мировые цены на нефть умеренно растут

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения показателя лишь на 2,9 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 30,7 миллиона баррелей с 33,8 миллиона.

В то же время запасы бензина в США увеличились на 1,5 миллиона баррелей (0,7%), до 217,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 0,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,9 миллиона баррелей (0,8%), до 116,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,2 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 августа, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,575 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в мае составила 12,66 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель достиг 12,68 миллиона баррелей в день, в июле — 12,73 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 200 тысяч баррелей в день, до 12,76 миллиона баррелей в день, на 2024 год — увеличило на 240 тысяч баррелей в день, до 13,09 миллиона баррелей в сутки.