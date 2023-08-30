МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 августа, опустились сразу на 10,6 миллиона баррелей, или 2,4%, — до 422,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Добыча нефти в США не изменилась за неделю, завершившуюся 25 августа

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения показателя лишь на 3,3 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 29,2 миллиона баррелей с 30,7 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 0,2 миллиона баррелей (0,1%), до 217,4 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 0,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,2 миллиона баррелей (1,1%), до 117,9 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,2 миллиона.