МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ждет от производителей нефтепродуктов до 6 сентября данные о вывозе топлива за рубеж для ограничения серого экспорта, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства. Эксперт прокомментировал добровольное сокращение добычи нефти ОПЕК+

"Согласно обращению Минэнерго, в срок до 6 сентября производители нефтепродуктов, в том числе и их дочерние (аффилированные) организации, должны предоставить информацию о производстве бензина и дизтоплива пятого класса за шесть месяцев 2023 года, а также объемы экспорта этих видов топлива и сжиженного углеводородного газа (СУГ) за этот период и 2022 год", — говорится в сообщении.

Как указывается в статье, в список рассылки попали как ключевые игроки отрасли — "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Сибур", "Новатэк, "Сургутнефтегаз", "Татнефть", ННК, ИНК, "Русснефть", — так и независимые НПЗ, в том числе и те, кто не производит товарную продукцию.

В Минэнерго заявили "Ъ", что "серый экспорт наносит ущерб не только бюджету, но и всем потребителям нефтепродуктов в стране". "Принято решение о его ограничении, рассчитываем, что меры вступят в силу в ближайшее время", — добавили там.

Под серым экспортом, который считается одной из причин резкого подорожания топлива этим летом, понимается поставка за рубеж нефтепродуктов, предназначенных для внутреннего рынка, за которые нефтекомпании уже получили бюджетные субсидии — демпфер.

Вице-премьер РФ Александр Новак пообещал утвердить список спецэкспортеров в ближайшее время.