2023-09-04T09:53:17+03:00
2023-09-04T09:53:17+03:00
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2023
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Цены на нефть стабильны на фоне тихих торгов
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Мировые цены на нефть в понедельник утром в целом практически не меняются, инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия новых факторов для рынка и выходного дня в США,... ПРАЙМ, 04.09.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, мир, цены на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром в целом практически не меняются, инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия новых факторов для рынка и выходного дня в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,06%, до 88,5 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,01%, до 85,54 доллара.
На понедельник не запланировано важной макростатистики, а в США биржи будут закрыты в связи с выходным днем. Поэтому инвесторы проявляют осторожность, продолжая оценивать базовые факторы рынка.
В целом котировки несколько стабилизируются после того, как показали в августе рост третий месяц подряд, в пятницу, первый день торгов сентября, стоимость нефти также увечились. Поддерживали стоимость нефти перспективы вокруг усилий стран ОПЕК+ по снижению добычи.
"Предложение действительно будет ограничено, если Саудовская Аравия и ее союзники не отменят свой план сокращения добычи", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми (Zhou Mi). Эксперт также указывает на оптимизм по поводу спроса на нефть.