МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник сохраняют стабильность, инвесторы проявляют осторожность в отсутствие важной макростатистики, а также празднования Дня труда в США, несмотря на признаки возможного роста спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на золото продолжают расти на фоне ослабления доллара

По состоянию на 15.00 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,07%, до 88,61 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на WTI — на ещё более символические 0,04%, до 85,56 доллара. Эти уровни держатся как минимум с утра.

Фондовые биржи США закрыты в понедельник по случаю выходного дня. При этом выхода макростатистики в этот день также не запланировано, поэтому рынки проявляют осторожность, даже несмотря на перспективы увеличения стоимости "черного золота" в свете роста спроса на этот вид сырья в Китае.

Так, по мнению консультанта по нефти, управляющего хедж-фонда Black Gold Investors LLC Гэри Росса (Gary Ross), цены на нефть все еще имеют потенциал роста благодаря процветанию туризма в Китае и ограничению предложения со стороны ОПЕК+.

"Продажи бензина летом в Китае были просто ошеломляющими. Люди ездят как сумасшедшие. Сравнение годовых показателей будет впечатляющим", — заключил эксперт.