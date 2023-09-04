Аналитик: цена на нефть Brent может подняться выше $100 за баррель к концу года
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent вполне может подняться к концу года выше 100 долларов за баррель и даже достичь 120-150 долларов, поделился прогнозом директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.
По его мнению, сейчас на рынок действуют такие факторы, как падение валютных резервов Саудовской Аравии до самого низкого уровня с 2009 года и высокий курс доллара в России, что делает выгодным для этих стран сокращение добычи и поддержание высоких цен на нефть. Еще один фактор — мировые запасы нефти на самом низком уровне за последние 6 лет.
"Три этих фактора в совокупности толкают цены вверх, они уже выросли на 15% с конца июня. Более того, любое потрясение рынка — аварии, катаклизмы и так далее, приведет к скачкообразному росту цены нефти. Плюс — на пороге зима, поэтому не удивлюсь, если к концу года цена на нефть перепрыгнет стодолларовую отметку и достигнет 120-150 долларов за баррель", — прокомментировал Канищев.
Цены ноябрьских фьючерсов Brent сейчас находятся на самых высоких уровнях с начала лета. Если в июне они торговались в коридоре 72-77 долларов за баррель, то сейчас — немного ниже 90 долларов. По состоянию на 17.15 мск котировки растут на 0,26%, до 88,77 долларов.
ОПЕК+ с ноября перешел к сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. На предыдущей министерской встрече, которая состоялась 4 июня, альянс продлил свою сделку на 2024 год, углубив сокращения еще на 1,4 миллиона баррелей. При этом мониторинговый комитет в начале августа не рекомендовал изменения сделки.
Помимо квот, некоторые страны в этом году начали добровольно сокращать добычу. Среди них — Россия и Саудовская Аравия, уменьшающие нефтепроизводство на 500 тысяч баррелей в сутки с марта и с мая соответственно. Кроме того, Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки, а затем продлил его на август и сентябрь. Россия, в свою очередь, в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, продолжает делать это в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей.
Эти сокращения, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, необходимы, чтобы поддерживать высокие, но стабильные цены на нефть. Наиболее оптимальный коридор, при этом — 80-85 долларов за баррель.
https://1prime.ru/oil/20230904/841652508.html