МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent вполне может подняться к концу года выше 100 долларов за баррель и даже достичь 120-150 долларов, поделился прогнозом директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Нефть торгуется стабильно на осторожности инвесторов

По его мнению, сейчас на рынок действуют такие факторы, как падение валютных резервов Саудовской Аравии до самого низкого уровня с 2009 года и высокий курс доллара в России, что делает выгодным для этих стран сокращение добычи и поддержание высоких цен на нефть. Еще один фактор — мировые запасы нефти на самом низком уровне за последние 6 лет.

"Три этих фактора в совокупности толкают цены вверх, они уже выросли на 15% с конца июня. Более того, любое потрясение рынка — аварии, катаклизмы и так далее, приведет к скачкообразному росту цены нефти. Плюс — на пороге зима, поэтому не удивлюсь, если к концу года цена на нефть перепрыгнет стодолларовую отметку и достигнет 120-150 долларов за баррель", — прокомментировал Канищев.

Цены ноябрьских фьючерсов Brent сейчас находятся на самых высоких уровнях с начала лета. Если в июне они торговались в коридоре 72-77 долларов за баррель, то сейчас — немного ниже 90 долларов. По состоянию на 17.15 мск котировки растут на 0,26%, до 88,77 долларов.

ОПЕК+ с ноября перешел к сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. На предыдущей министерской встрече, которая состоялась 4 июня, альянс продлил свою сделку на 2024 год, углубив сокращения еще на 1,4 миллиона баррелей. При этом мониторинговый комитет в начале августа не рекомендовал изменения сделки. Котировки нефти растут на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+

Помимо квот, некоторые страны в этом году начали добровольно сокращать добычу. Среди них — Россия и Саудовская Аравия, уменьшающие нефтепроизводство на 500 тысяч баррелей в сутки с марта и с мая соответственно. Кроме того, Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки, а затем продлил его на август и сентябрь. Россия, в свою очередь, в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, продолжает делать это в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей.

Эти сокращения, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, необходимы, чтобы поддерживать высокие, но стабильные цены на нефть. Наиболее оптимальный коридор, при этом — 80-85 долларов за баррель.