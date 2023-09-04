МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник на 0,5%, а стоимость марки Brent поднялась выше 89 долларов за баррель — впервые с 23 января, следует из данных торгов. Нефть торгуется стабильно на осторожности инвесторов

По состоянию на 18.04 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,5%, до 88,99 доллара за баррель, а минутами ранее она впервые с 23 января поднялась выше 89 долларов.

Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 0,51%, до 86 долларов за баррель.