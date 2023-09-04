2023-09-04T18:13:44+03:00
2023-09-04T18:13:44+03:00
2023-09-04T18:13:44+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230904/841652964.html
Цена нефти марки Brent побила рекорд от 23 января
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть растут в понедельник на 0,5%, а стоимость марки Brent поднялась выше 89 долларов за баррель — впервые с 23 января, следует из данных торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 04.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник на 0,5%, а стоимость марки Brent поднялась выше 89 долларов за баррель — впервые с 23 января, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.04 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,5%, до 88,99 доллара за баррель, а минутами ранее она впервые с 23 января поднялась выше 89 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 0,51%, до 86 долларов за баррель.