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Цены на нефть растут на оптимизме инвесторов
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Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на 0,4%, стоимость марки Brent поднималась выше 89 долларов за баррель впервые с 23 января, на позитивной оценке рынка... ПРАЙМ, 04.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на 0,4%, стоимость марки Brent поднималась выше 89 долларов за баррель впервые с 23 января, на позитивной оценке рынка инвесторами, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,4%, до 88,89 доллара за баррель, а ранее она впервые с 23 января поднялась выше 89 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,41%, до 85,9 доллара.
В понедельник директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев сказал РИА Новости, что цена на нефть марки Brent вполне может подняться к концу года выше 100 долларов за баррель и даже достичь 120-150 долларов. По его мнению, сейчас на рынок действуют такие факторы, как падение валютных резервов Саудовской Аравии до самого низкого уровня с 2009 года и высокий курс доллара в России, что делает выгодным для этих стран сокращение добычи и поддержание высоких цен на нефть. Еще один фактор — мировые запасы нефти на самом низком уровне за последние 6 лет.
В конце прошлой недели вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении поставок нефти из РФ на внешние рынки и новые параметры будут объявлены на следующей неделе.