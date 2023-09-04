МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на 0,4%, стоимость марки Brent поднималась выше 89 долларов за баррель впервые с 23 января, на позитивной оценке рынка инвесторами, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Нефть торгуется стабильно на осторожности инвесторов

По состоянию на 18.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,4%, до 88,89 доллара за баррель, а ранее она впервые с 23 января поднялась выше 89 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,41%, до 85,9 доллара.

В понедельник директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев сказал РИА Новости, что цена на нефть марки Brent вполне может подняться к концу года выше 100 долларов за баррель и даже достичь 120-150 долларов. По его мнению, сейчас на рынок действуют такие факторы, как падение валютных резервов Саудовской Аравии до самого низкого уровня с 2009 года и высокий курс доллара в России, что делает выгодным для этих стран сокращение добычи и поддержание высоких цен на нефть. Еще один фактор — мировые запасы нефти на самом низком уровне за последние 6 лет.

В конце прошлой недели вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении поставок нефти из РФ на внешние рынки и новые параметры будут объявлены на следующей неделе.