МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Болгария взяла под оперативный контроль нефтяной терминал "Росенец" компании "Лукойл Нефтохим Бургас", отныне им управляет государственное предприятие "Портовая инфраструктура", заявил в понедельник министр транспорта и коммуникаций республики Георгий Гвоздейков. В Болгарии началась передача порта "Росенец" от "Лукойла" под госконтроль

"На сегодняшний день контроль над терминалом "Росенец" перешел к государству, и теперь им управляет госпредприятие "Портовая инфраструктура". Все в руках государства", — подчеркнул он в эфире телеканала BTV.

Отметив, что портовый сбор останется прежним, Гвоздейков указал, что государство имеет все возможности и опыт для управления терминалом. "Никакие чрезвычайные ситуации допущены не будут", — сказал министр. По его словам, Болгария не должна ничего компенсировать бывшему концессионеру, поскольку договор о концессии был расторгнут из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с ограничительными мерами в отношении РФ.

Министр сделал акцент на том, что ситуация вокруг терминала "Росенец" никак не скажется на ценах на топливо. "Отзыв концессии не окажет прямого влияния на цены. "Лукойл" соблюдает болгарское законодательство, и цены на топливо устанавливаются согласно правилам", — заявил глава минтранса. Склады полностью принадлежат "Лукойлу", но контроль над импортируемой продукцией находится в руках болгарского государства, отметил он. Украина и Болгария согласовали разгрузку агропродукции на границе

Ранее парламент Болгарии решил расторгнуть концессионный договор относительно порта "Росенец" с крупнейшим предприятием "Лукойла" по переработке нефти на Балканах "Лукойл Нефтохим Бургас" из-за "принятых изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер с учетом действий России" на Украине. Правительство объявило о прекращении концессии с 15 августа и установило 30-дневный срок для передачи объекта на свой баланс.

Было объявлено также, что между государственным предприятием "Портовая инфраструктура" и компанией "Лукойл Нефтохим Бургас" ведутся переговоры о порядке передачи государству оперативного контроля над портовым терминалом "Росенец".

"Лукойл Нефтохим Бургас" подписал договор о концессии на портовый терминал "Росенец" в мае 2011 года. Концессия была предоставлена на 35 лет. В "Лукойле" заявляли, что "компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году, и не видит оснований для его расторжения", а также обратится в суд в целях защиты репутации.