МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 сентября, снизились на 6,3 миллиона баррелей, или 1,5%, — до 416,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Котировки газа в США держатся у двухнедельного минимума

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения показателя лишь на 2,1 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 27,4 миллиона баррелей с 29,2 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 2,7 миллиона баррелей (1,2%), до 214,7 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 1 миллион баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,7 миллиона баррелей (0,6%), до 118,6 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,2 миллиона.

Добыча нефти в США за эту же неделю не изменилась по сравнению с показателем предыдущей недели в 12,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,775 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в мае составила 12,66 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель достиг 12,68 миллиона баррелей в день, в июле — 12,73 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 200 тысяч баррелей в день — до 12,76 миллиона баррелей в день, на 2024 год — на 240 тысяч баррелей в день, до 13,09 миллиона баррелей в сутки.