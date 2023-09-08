Мировые цены на нефть демонстрируют снижение
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют снижение, с начала недели котировки при этом могут показать рост вторую неделю подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,66%, до 89,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 86,19 доллара.
Если динамика сильно не изменится, то с начала недели котировки могут немного вырасти после увеличения на 4,8% и 7,2% соответственно неделей ранее — благодаря ожиданиям сокращения поводу снижения поставок на рынок нефти из Саудовской Аравии и России.
Влияют на торги и данные минэнерго США, опубликованные в четверг. Коммерческие запасы за неделю по 1 сентября снизились в стране на 6,3 миллиона баррелей при прогнозе уменьшения на 2,1 миллиона баррелей и составили 416,6 миллиона баррелей. Значение впервые с начала года опустилось ниже 420 миллионов. Сократились за неделю и запасы бензина.
"Если эти снижения не признак устойчивого внутреннего спроса в крупнейшей экономике мира, то что же тогда?" — заключает старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva), которую цитирует агентство Блумберг.
Позднее в пятницу на торги может повлиять статистика американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 сентября их число не изменилось и осталось на отметке в 512 агрегатов.
https://1prime.ru/oil/20230908/841688979.html