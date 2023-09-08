МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют снижение, с начала недели котировки при этом могут показать рост вторую неделю подряд, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на сомнениях инвесторов

По состоянию на 7.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,66%, до 89,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 86,19 доллара.

Если динамика сильно не изменится, то с начала недели котировки могут немного вырасти после увеличения на 4,8% и 7,2% соответственно неделей ранее — благодаря ожиданиям сокращения поводу снижения поставок на рынок нефти из Саудовской Аравии и России.

Влияют на торги и данные минэнерго США, опубликованные в четверг. Коммерческие запасы за неделю по 1 сентября снизились в стране на 6,3 миллиона баррелей при прогнозе уменьшения на 2,1 миллиона баррелей и составили 416,6 миллиона баррелей. Значение впервые с начала года опустилось ниже 420 миллионов. Сократились за неделю и запасы бензина.

"Если эти снижения не признак устойчивого внутреннего спроса в крупнейшей экономике мира, то что же тогда?" — заключает старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva), которую цитирует агентство Блумберг.

Позднее в пятницу на торги может повлиять статистика американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 сентября их число не изменилось и осталось на отметке в 512 агрегатов.