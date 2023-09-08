БЕРЛИН, 8 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии из-за разногласий с компанией "Роснефть" продлит внешнее управление над её активами в нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в немецком Шведте, сообщает агентство Рейтер. "Роснефть" нарастила добычу газа на 31,8 процента

"Федеральное правительство продлевает на шесть месяцев опеку над нефтеперерабатывающим заводом PCK в Шведте", — передаёт агентство со ссылкой на министерство экономики страны. По данным Рейтера, пообщавшегося с несколькими инсайдерами, такое решение связано с отсутствием успехов на переговорах с "Роснефтью" о продаже ее активов в НПЗ.

Агентство также приводит слова парламентского статс-секретаря министерства экономики Михаэля Кельнера, который сообщает об успешном сотрудничестве с польской стороной в этом вопросе. Ранее уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевска-Третьяковска в интервью агентству РАР сообщила, что польский энергетический концерн Orlen ведет переговоры о покупке нефтеперерабатывающего завода в Шведте.

НПЗ PCK в Шведте, расположенном у границы с Польшей, до недавнего времени перерабатывал в основном нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба". После введения западных санкций в отношении российской нефти будущее завода оказалось под вопросом. Завод снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина. Его мощность составляет 11,6 миллиона тонн в год, индекс Нельсона — 9,8.

Согласно официальной информации, Rosneft Deutschland владеет 37,5% этого НПЗ, AET (Rosneft Refining & Marketing и Eni Deutschland) — 25%, а Shell Deutschland Oil — 37,5%. Польский Orlen заинтересован в покупке контрольного пакета акций НПЗ, а также готов поставлять сырье на предприятие, но только в том случае, если "Роснефть" полностью выйдет из состава его акционеров.

Правительство Германии в сентябре 2022 года передало дочерние предприятия "Роснефти" под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре СМИ сообщили, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. Но иск компании против немецкого правительства в марте текущего года был отклонен судом. В августе защита "Роснефти" подала апелляцию.