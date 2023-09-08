МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел в пятницу совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в необходимом отрасли объеме, сообщила пресс-служба кабмина. Новак рассказал о пересмотре объемов добровольного сокращения добычи нефти

"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний о поставках топлива сельхозпроизводителям. Участники отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива. Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объеме", — говорится в сообщении.

В нем указывается, что в совещании также приняли участие замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и первый замминистра энергетики Павел Сорокин.