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Новак провел совещание о поставках топлива аграриям
Нефть
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Вице-премьер РФ Александр Новак провел в пятницу совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в необходимом отрасли объеме,... ПРАЙМ, 08.09.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, александр новак, аграрии, нефтяники
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел в пятницу совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в необходимом отрасли объеме, сообщила пресс-служба кабмина.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний о поставках топлива сельхозпроизводителям. Участники отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива. Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объеме", — говорится в сообщении.
В нем указывается, что в совещании также приняли участие замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и первый замминистра энергетики Павел Сорокин.