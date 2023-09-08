МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, пока инвесторы позитивно оценивают перспективы сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Газ в Европе подорожал почти на шесть процентов

По состоянию на 20.14 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,73%, до 90,56 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 87,34 доллара.

"Цены на нефть продолжают расти, бросая вызов негативным настроениям в отношении рисков и сильному доллару США. Нехватка предложения будет оставаться ключевым фактором, но со следующей недели внимание к ценам, скорее всего, привлекут решения по ставкам ЕЦБ и ФРС", — сказал агентству Блумберг директор отдела исследований нефти и сырьевых товаров Danske Bank Йенс Педерсен (Jens Pedersen).

Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) пройдет 14 сентября, а Федеральной резервной системы (ФРС) США — 19-20 сентября. На своих последних заседаниях оба регулятора повысили учетную ставку на 25 базисных пунктов. Тем не менее, согласно CME Group, 93% аналитиков считают, что американский центробанк не ставит повышать ставку и оставит ее на уровне 5,25-5,5%.

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 8 сентября их число выросло на одну — до 513 агрегатов.