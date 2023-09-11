МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Совокупные запасы топлива и нефти в хранилищах европейских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в августе составили 1,03 млрд баррелей. Это немногим выше июльского показателя и более чем на 3% выше уровня августа 2022 года, согласно опубликованным в понедельник данным Euroilstock. Цены на нефть продолжают снижаться

Запасы средних дистиллятов в августе выросли более чем на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и примерно на 1% по сравнению с июлем, до 389 млн баррелей.

Потребление нефти европейскими НПЗ в августе выросло на 1,6% по сравнению с июлем, до 9,24 млн баррелей в день. Этот показатель более чем на 5% ниже уровней августа прошлого года.