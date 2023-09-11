2023-09-11T17:14:34+03:00
2023-09-11T17:14:34+03:00
2023-09-11T17:14:34+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230911/841716502.html
Запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах НПЗ ЕС выросли в августе
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совокупные запасы топлива и нефти в хранилищах европейских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в августе составили 1,03 млрд баррелей. Это немногим выше июльского показателя и... ПРАЙМ, 11.09.2023
нефть, энергетика, новости, в мире, ес, европа, нпз, запасы топлива, запасы нефти
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/43/832394395.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/43/832394395.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/43/832394392.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/43/832394392.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/43/832394389.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/43/832394389.jpg
https://1prime.ru/commodities/20230911/841714699.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Совокупные запасы топлива и нефти в хранилищах европейских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в августе составили 1,03 млрд баррелей. Это немногим выше июльского показателя и более чем на 3% выше уровня августа 2022 года, согласно опубликованным в понедельник данным Euroilstock.
Запасы средних дистиллятов в августе выросли более чем на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и примерно на 1% по сравнению с июлем, до 389 млн баррелей.
Потребление нефти европейскими НПЗ в августе выросло на 1,6% по сравнению с июлем, до 9,24 млн баррелей в день. Этот показатель более чем на 5% ниже уровней августа прошлого года.