МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, снизились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Аналитики оценили, к чему приведет рост цен на нефть

Как в среднем прогнозируют деcять аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 9-15 сентября снизились на 1 млн баррелей. Семеро аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а трое — их увеличение. Оценки варьируются от —3,5 млн баррелей до +3,8 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, увеличились на 500 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +3,1 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе уменьшились на 200 000 баррелей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +1,9 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, снизилась на 0,6 процентного пункта, до 93,1%. Прогнозы варьируются от —1 процентного пункта до +0,4 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об уменьшении запасов нефти в США на отчетной неделе на 5,3 млн баррелей, а также о росте запасов бензина на 732 000 баррелей и сокращении запасов дистиллятов на 258 000 баррелей, согласно источнику.