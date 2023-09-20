МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 15 сентября увеличился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 351,23 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в России

При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей. Стабильное увеличение показателя наблюдается седьмую неделю подряд.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В середине мая текущего года Минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".

Позднее, в середине июня, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США в 2023 году всего намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва. Дюков ждет от ОПЕК+ увеличения предложения нефти

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 сентября, сократились на 2,1 миллиона баррелей, или 0,5%, — до 418,5 миллиона баррелей, следует из обзора.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 2,2 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 22,9 миллионов баррелей с 25 миллионов.

В то же время запасы бензина в США снизились на 0,8 миллиона баррелей (0,4%), до 219,5 миллиона баррелей. Аналитики ждали роста показателя на 0,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,9 миллиона баррелей (2,3%), до 119,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,2 миллиона. Дюков считает мировые цены на нефть рыночными и справедливыми

ДОБЫЧА

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 сентября, осталась на уровне предыдущей недели в 12,9 миллиона баррелей в день, говорится в обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,85 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июне составила 12,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель останется на уровне 12,84 миллиона баррелей в день, в августе — поднимется до 12,91 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день — до 12,78 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — на 70 тысяч баррелей в сутки, до 13,16 миллиона баррелей в день.