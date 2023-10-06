МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские студенты разработали дрейфующий аэростат для анализа почвы и поиска полезных ископаемых с помощью детализированных фотографий, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). В России научились одновременно отслеживать в небе множество дронов

"Студенты ТУСУР испытали дрейфующий аэростат, с помощью которого можно будет делать детализированные снимки для поиска месторождений полезных ископаемых и слежения за сельскохозяйственными полями. Решение разрабатывалось в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", — говорится в сообщении.

Дрейфующий аэростат предназначен для широкого спектра задач, среди которых, например, обеспечение сотовой связи или запуск спутников. Однако на текущем этапе команда сосредоточилась на съемках. С помощью аэростата можно исследовать почву, искать месторождения, отслеживать состояние сельхозполей, чтобы понять, когда собирать урожай, требуется ли лечение. Это существенно экономит затраты ресурсодобывающих и сельскохозяйственных компаний, уточняет пресс-служба.

Разработчики отмечают, что преимуществом дрейфующего аэростата является то, что он может находиться на высоте до 40 километров (это больше, чем у БПЛА), удерживать эту высоту и работать по заданному маршруту в отличие от недрейфующих аэростатов, которые летят туда, куда их несет ветер. Такого эффекта удалось добиться за счет использования воздушных течений на разных высотах.

Управление осуществляется с помощью разработанной студентами технологии "аэробаласта". По сути это дополнительная оболочка, в которой вместо гелия находится обычный воздух, плотность которого изменяется компрессором для изменения веса системы. Соответственно, при управлении аэростатом можно менять плотность находящегося в нем воздуха. Это будет менять массу и высоту полета.

"Спутниковые снимки — очень перспективное направление. При этом обычные снимки, сделанные спутниками, расположенными на высоте 600 километров, плохо детализированы. Альтернативой являются снимки с БПЛА, но это очень дорого. Уникальность нашей разработки в том, что посредством такого аэростата можно сделать детализированные снимки большой площади за небольшую цену", — рассказал лидер проекта Никита Чебан.