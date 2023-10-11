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Ирак ожидает роста добычи "Лукойла" на "Западной Курне 2"
Нефть
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Ирак ждет роста добычи "Лукойла" на "Западной Курне 2" до 800 тысяч баррелей в сутки в ближайшие годы, сообщил журналистам министр нефти республики Хайян Абдулгани. Он отметил,... ПРАЙМ, 11.10.2023
нефть, энергетика, новости, ирак, лукойл, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ирак ждет роста добычи "Лукойла" на "Западной Курне 2" до 800 тысяч баррелей в сутки в ближайшие годы, сообщил журналистам министр нефти республики Хайян Абдулгани.
Он отметил, что правительство Ирака и российская компания модифицировали контракт по освоению месторождения "Западная Курна 2".
Министр добавил, что 10 октября делегация Ирака провела переговоры с "Лукойлом" о "модификации контракта" по "Западной Курне 2". "Сейчас добыча (на месторождении – ред.) – около 500 тысяч баррелей в сутки… мы должны увеличить ее до 800 тысяч баррелей в сутки в ближайшие годы", – добавил Абдулгани.