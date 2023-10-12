2023-10-12T15:31:12+03:00

2023-10-12T15:31:12+03:00

2023-10-12T15:31:12+03:00

2023

https://1prime.ru/oil/20231012/841967748.html

В Южном Судане заявили о желании построить совместно с Россией нефтепровод

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЮЖНЫЙ СУДАН ХОТЕЛ БЫ ПОСТРОИТЬ С УЧАСТИЕМ РФ НЕФТЕПРОВОД, КОТОРЫЙ БЫ ИМЕЛ ВЫХОД К МОРЮ ЧЕРЕЗ ДЖИБУТИ, А НЕ ЧЕРЕЗ СУДАН — ЗАММИНИСТРА НЕФТИ СТРАНЫ Новость дополняется ПРАЙМ, 12.10.2023

нефть, энергетика, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60