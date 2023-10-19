МЕХИКО, 19 окт — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на снятие части санкций заявил, что готов к новому этапу отношений с США, который закончится их полной отменой.

"Давайте восстановим отношения уважения, сотрудничества, да, сотрудничества во имя мира, сосуществования всего Западного полушария, всего Американского и Карибского континента. Это мое послание тем, кто принимает решения, тем, кто находится у власти, и правительству Соединенных Штатов Америки. Мы как боливарианцы, как продолжатели наследия командующего Уго Чавеса, готовы, как он всегда и хотел, к новому этапу отношений с Соединенными Штатами Америки — уважения, равенства и прогресса", — заявил Мадуро в ходе встречи с делегацией, представлявшей правительство на переговорах с оппозицией в Барбадосе, трансляция велась в социальных сетях его администрации.

По словам политика, страна сделала первый шаг в направлении последовательной отмены всех санкций в отношении Венесуэлы — это требование является "глобальным консенсусом" венесуэльцев, "84% граждан в той или иной форме требуют отмены санкций".

Ранее минфин США сообщил о выпуске генлицензии, разрешающей на шесть месяцев некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, а также с государственной добывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая принимала участие во встрече в Каракасе, зачитывая в прямом эфире положения лицензии США, назвала ее "первым шагом к перестройке международной законности в сторону экономических, торговых и финансовых свобод".

"В конечном итоге здесь выражено победоносное сопротивление венесуэльского народа, не признающего иностранной юрисдикции, кроме юрисдикции Венесуэлы. Но это признак того, что Венесуэла и венесуэльский народ всегда были правы, когда говорили, что мы имеем право разрабатывать нефть, мы имеем право разрабатывать золото, мы имеем право экспортировать газ, который является богатством, природными ресурсами нашей страны, поэтому это большой успех для нашей страны", — сказала Родригес.

Президент Мадуро в ходе встречи принял предложение спикера национальной ассамблеи Хорхе Родригеса организовать национальную конференцию за мир, на которой широкий круг венесуэльцев сможет сформулировать единую позицию "для защиты великих интересов страны, чтобы потребовать полной отмены всех незаконных и преступных санкций".

Венесуэла из-за санкций Запада за 5 лет потеряла 232 миллиарда долларов только в сфере производства нефти, сообщила на Российской энергетической неделе вице-президент Родригес. В отношении страны действуют 930 ограничительных мер, а их совокупное негативное влияние Каракас оценивает в 642 миллиарда долларов США.