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2023
https://1prime.ru/oil/20231019/842025863.html
Компания PRL заключила долгосрочный контракт на поставки российской нефти
Нефть
Новости
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Пакистанская нефтеперерабатывающая компания (Pakistan Refinery Limited, PRL) заключила долгосрочное соглашение на поставки российской нефти, первая партия прибудет в декабре,... ПРАЙМ, 19.10.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, нефть, россия, пакистан, поставки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Пакистанская нефтеперерабатывающая компания (Pakistan Refinery Limited, PRL) заключила долгосрочное соглашение на поставки российской нефти, первая партия прибудет в декабре, пишет местная газета The Express Tribune со ссылкой на источники.
"Pakistan Refinery Limited… появилась на международной энергетической карте после того, как подписала долгосрочный контракт с Россией на поставки нефти", — сказано в тексте.
Согласно источникам издания, первая партия нефти в рамках долгосрочного соглашения об импорте "черного золота" с Россией ожидается в декабре. Добавлчется, что PRL была определена закупочной организацие в соответствии с обязательствами, принятыми на заседании пакистано-российской межправительственной комиссии в январе 2023 года.
Кроме того, по данным издания, PRL договорилась c китайской United Energy Group (UEG) об инвестициях в 1,5 миллиарда долларов в рамках расширения производственных мощностей НПЗ пакистанской компании.