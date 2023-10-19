МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Пакистанская нефтеперерабатывающая компания (Pakistan Refinery Limited, PRL) заключила долгосрочное соглашение на поставки российской нефти, первая партия прибудет в декабре, пишет местная газета The Express Tribune со ссылкой на источники. Пакистан рассчитывает на длительное сотрудничество с Россией в энергетике

"Pakistan Refinery Limited… появилась на международной энергетической карте после того, как подписала долгосрочный контракт с Россией на поставки нефти", — сказано в тексте.

Согласно источникам издания, первая партия нефти в рамках долгосрочного соглашения об импорте "черного золота" с Россией ожидается в декабре. Добавлчется, что PRL была определена закупочной организацие в соответствии с обязательствами, принятыми на заседании пакистано-российской межправительственной комиссии в январе 2023 года.

Кроме того, по данным издания, PRL договорилась c китайской United Energy Group (UEG) об инвестициях в 1,5 миллиарда долларов в рамках расширения производственных мощностей НПЗ пакистанской компании.