МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Фракция «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) планирует на следующей неделе внести законопроект о запрете на использование расположенным в Бургасе нефтеперерабатывающим заводом "Лукойл нефтохим Бургас" российской нефти, предложение может быть рассмотрено в парламенте в ноябре, сообщает издание РБК со ссылкой на Mediapool.bg. СМИ: Индия отказалась оплачивать российскую нефть в юанях

Как сообщает издание, партия включает этот вопрос в перечень стратегически важных для Болгарии и ее граждан.

"Голосование по этому решению в Национальном собрании очень четко определит, на чьей стороне находятся парламентские партии и коалиции — на стороне граждан и евроатлантизма или на стороне "ЛУКОЙЛа" и России", — заявил представитель "Движения за права и свободы".

Как отмечает издание, ранее планировалось ввести запрет на российскую нефть уже в ноябре текущего года, однако в конце сентября было решено разрешить "Лукойлу нефтохим Бургас" продолжать переработку до полного отказа от энергоресурса из России к октябрю следующего года.

Член партии ГЕРБ же раскритиковал это решение и заявил, что оно было принято под давлением кабмина.

"Лукойл нефтохим Бургас" является компанией, расположенной в Бургасе, крупнейшем городе юго-восточной Болгарии. Завод является крупнейшим НПЗ на Балканах, а также самым крупным промышленным предприятием Болгарии.

Владельцем компании является ЛУКОЙЛ, еë завод имеет наибольший вклад среди частных предприятий в ВВП страны и государственный бюджет. «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — ведущий производитель и поставщик жидкого топлива, нефтехимии и полимеров для Болгарии и региона, а также одна из ведущих компаний в своей области в Европе.