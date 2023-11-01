МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 октября, увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 421,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стоимость барреля нефти Urals в октябре составила 82 доллара

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов на 1,3 миллиона баррелей.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 27 октября не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.

При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. Индия в октябре сократила импорт российской нефти

В середине мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".

Позднее, в середине июня, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США в 2023 году всего намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 27 октября, не изменилась по сравнению с предшествующей неделей и осталась на уровне 13,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,2 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июле составила 12,99 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель поднялся до 13,19 миллиона баррелей в день, в сентябре — до 13,23 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 октября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 140 тысяч баррелей в день — до 12,92 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — понизило на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,12 миллиона баррелей в день.