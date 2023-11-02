МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" заключил дополнительное соглашение по проекту "Западная Курна 2" в Ираке, которое предусматривает продление сервисного контракта на десять лет, до 2045 года, поэтапное наращивание мощности месторождения в два раза с достижением полки добычи 800 тысяч баррелей в сутки, сообщила компания. "Лукойл" не ведет переговоров о продаже НПЗ в Болгарии

​"В Багдаде представители ПАО "Лукойл" и Нефтяной Компании Басры подписали дополнительное соглашение к контракту по разработке и добыче нефти на месторождении "Западная Курна 2", — следует из пресс-релиза российской компании.

Согласно заявлению компании, документ предусматривает улучшение условий и продление сервисного контракта на десять лет, до 2045 года, инвестиции для дальнейшего развития проекта, поэтапное увеличение мощности месторождения вдвое с достижением полки добычи 800 тысяч баррелей в сутки, что приведет к повышению экономической эффективности проекта "Западная Курна 2".