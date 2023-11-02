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"Лукойл" подписал допсоглашение с Ираком об увеличении нефтедобычи
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"Лукойл" заключил дополнительное соглашение по проекту "Западная Курна 2" в Ираке, которое предусматривает продление сервисного контракта на десять лет, до 2045 года, поэтапное... ПРАЙМ, 02.11.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, россия, ирак, лукойл
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" заключил дополнительное соглашение по проекту "Западная Курна 2" в Ираке, которое предусматривает продление сервисного контракта на десять лет, до 2045 года, поэтапное наращивание мощности месторождения в два раза с достижением полки добычи 800 тысяч баррелей в сутки, сообщила компания.
"В Багдаде представители ПАО "Лукойл" и Нефтяной Компании Басры подписали дополнительное соглашение к контракту по разработке и добыче нефти на месторождении "Западная Курна 2", — следует из пресс-релиза российской компании.
Согласно заявлению компании, документ предусматривает улучшение условий и продление сервисного контракта на десять лет, до 2045 года, инвестиции для дальнейшего развития проекта, поэтапное увеличение мощности месторождения вдвое с достижением полки добычи 800 тысяч баррелей в сутки, что приведет к повышению экономической эффективности проекта "Западная Курна 2".