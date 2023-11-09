АНКАРА, 9 ноя — ПРАЙМ. ХАМАС ждет от исламских стран действий по ситуации в секторе Газа, вплоть до остановки поставок нефти Израилю, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук. Турция вдвое сократила товарооборот с Израилем с начала конфликта

Он также отметил, что США угрожают странам региона, и поэтому они не хотят вводить санкции против Тель-Авива. Абу Марзук заявил, что ожидает от исламского мира большей поддержки Палестины.

"Мы хорошо знаем, что раньше, во время арабских войн, для поддержки арабского дела вводилось нефтяное эмбарго. Сегодня можно остановить поставки нефти тех, кто помогает этому сионистскому образованию. Арабские и мусульманские страны могут предпринять больше шагов для прекращения огня. Исламские страны не должны довольствоваться заявлениями и осуждениями. Должны быть практические шаги", — заявил он в интервью турецкой газете Yeni Şafak.

Ранее генсек "Хезболлах" также призвал арабские и исламские страны к действиям, в том числе, разрывать дипотношения, высылать послов, прекратить поставлять Израилю нефть, газ и продовольствие.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.