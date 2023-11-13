МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в сентябре сохранилась на уровне августа, составив 9,5 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ноябрьского доклада ОПЕК. Индия получила преимущество при покупке российской нефти, пишет СМИ

"Производство жидких углеводородов в России в сентябре выросло примерно на 85 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составило в среднем 10,8 миллиона баррелей в сутки. В том числе 9,5 миллиона баррелей в сутки пришлось на нефть и 1,3 миллиона баррелей в сутки — на конденсат", — говорится в докладе.

В октябрьском докладе ОПЕК указывала, что добыча нефти в России в августе составила 9,5 миллиона баррелей в сутки, а конденсата — 1,3 миллиона.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.

Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее — до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.