МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает увеличения добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом – в среднем до 67,6 миллиона баррелей в сутки, следует из ноябрьского доклада организации. Страны ОПЕК выполнили сделку на 298 процентов в октябре

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,8 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 67,6 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе.

Организация связывает пересмотр прогноза со снижением показателя по европейским странам ОЭСР и Индии, который компенсируется ростом показателя в том числе по США и Бразилии.

Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи нефти вне организации в 2023 году на 1,7 миллиона баррелей, до 67,5 миллиона баррелей в сутки.

Прогнозируется, что основными драйверами роста в 2023 году будут США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай. При этом ОПЕК указывает на сохраняющуюся неопределенность, связанную с погодными условиями и незапланированными ремонтными работами на шельфе в течение оставшейся части года.

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 69 миллионов баррелей в сутки", – говорится в докладе.