МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре сократились на 15,6 миллиона баррелей, составив 2,783 миллиарда баррелей и оказавшись на 118 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. ФАС предупредила нефтекомпании Москвы о недопустимости роста цен на АЗС

"Предварительные данные за сентябрь 2023 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР снизились на 15,6 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составляя 2 783 миллионов баррелей, он были на 33 миллиона баррелей выше, чем год назад, но на 118 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего значения и на 184 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", – сообщает ОПЕК.

Уточняется, что в сентябре запасы нефти в ОЭСР составили 1,336 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов — 1,447 миллиарда.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. А наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.