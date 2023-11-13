МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Расширению добычи нефти в Ливии необходимы инвестиции в проекты по развитию инфраструктуры и освоению новых нефтяных месторождений, перспективы у российских компаний в этой сфере хорошие, заявил посол России в Ливии Айдар Аганин. ОПЕК чуть улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2023 год

"Во-первых, нужны инвестиции и нужно создание инфраструктуры, чтобы расширить добычу нефти надо создавать новые трубопроводы, новые скважины открывать… Об этом речь и идет, о том, чтобы приходили иностранные компании и осваивали новые месторождения, что позволит увеличить нефтеэкспорт, и перспективы у российских компаний, я думаю, хорошие", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что на данный момент две российские компании, "Татнефть" и одна из дочерних структур "Газпрома", имеют контракты на работу в области разведки месторождений и добычи нефти в Ливии.

"У "Татнефти", например, здесь очень неплохие позиции, хорошая репутация. Мы надеемся, что компания и продолжит работу, и расширит ее", — добавил Аганин, отметив, что приход других российских кампаний в Ливию также можно ожидать.