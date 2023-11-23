АСТАНА, 23 ноя — ПРАЙМ. Власти Казахстана планируют увеличить добычу нефти до 100 млн тонн в 2028 году, сообщил на пленарном заседании сената (верхней платы парламента) Казахстана министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. В России оценили объем торговли с Казахстаном в рублях

"За основу формирования прогноза (социально-экономического развития страны – ред.) взят базовый сценарий при цене на нефть в 80 долл. США за баррель… Во всех базовых отраслях экономики ожидается положительная динамика. За счет расширения добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак добыча нефти превысит 100 миллионов тонн", — сказал Куантыров, представляя Прогноз социально-экономического развития страны на 2024 – 2028 годы и Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 2026 годы".

В заключении к документам комитета по финансам и бюджету сената говорится, что объем добычи нефти вырастет с 95,4 миллиона тонн в 2024 году до 102 миллиона тонн в 2028 году.

При этом реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется на уровне 5,3% в 2024 году с последующим увеличением до 6% в 2026 – 2028 годах.