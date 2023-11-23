2023-11-23T08:30:58+03:00
2023-11-23T08:30:58+03:00
2023-11-23T08:30:58+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231123/842347168.html
Казахстан планирует увеличить добычу нефти до 100 миллионов тонн
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Власти Казахстана планируют увеличить добычу нефти до 100 млн тонн в 2028 году, сообщил на пленарном заседании сената (верхней платы парламента) Казахстана министр национальной... ПРАЙМ, 23.11.2023
нефть, энергетика, новости, казахстан, добыча нефти, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885472.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885472.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885471.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885471.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885458.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885458.jpg
https://1prime.ru/Forex/20231109/842218072.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АСТАНА, 23 ноя — ПРАЙМ. Власти Казахстана планируют увеличить добычу нефти до 100 млн тонн в 2028 году, сообщил на пленарном заседании сената (верхней платы парламента) Казахстана министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.
"За основу формирования прогноза (социально-экономического развития страны – ред.) взят базовый сценарий при цене на нефть в 80 долл. США за баррель… Во всех базовых отраслях экономики ожидается положительная динамика. За счет расширения добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак добыча нефти превысит 100 миллионов тонн", — сказал Куантыров, представляя Прогноз социально-экономического развития страны на 2024 – 2028 годы и Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 2026 годы".
В заключении к документам комитета по финансам и бюджету сената говорится, что объем добычи нефти вырастет с 95,4 миллиона тонн в 2024 году до 102 миллиона тонн в 2028 году.
При этом реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется на уровне 5,3% в 2024 году с последующим увеличением до 6% в 2026 – 2028 годах.