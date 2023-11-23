МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против 20 компаний и трех танкеров, а Евросоюз намерен ограничить России выход в Балтийское море. И все это делается с целью реанимировать ценовой потолок на нефть, пишут РИА Новости. Потолок цен на нефть не повлиял на Россию, пишет СМИ

По данным агентства, подобные меры могут не принести запланированных результатов. С начала введения ценового потолка на основной сорт российской нефти марки Urals в декабре 2022 года, цены на нее продолжают оставаться выше этого потолка. Несмотря на то, что дисконт к Brent сократился, ситуация не изменилась, отметили в агентстве.

Кроме того, Россия уже нашла альтернативные маршруты и создала флот, который транспортирует только подсанкционную нефть. Однако американскую сторону это не устраивает, поэтому сначала Вашингтон ввел санкции против двух компаний и Турции и ОАЭ, а затем против 20 российских компаний и трех нефтяных танкеров, принадлежащих Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation, заявило агентство.

Эксперты предположили, что это приведет только к увеличению "теневых" флотов и появлению новых серых логистических операторов. "Результат возможен только один: увеличение теневого флота с появлением новых серых логистических операторов. Бизнес очень выгодный, а зарегистрировать фирму в удобной юрисдикции и зафрахтовать пару судов несложно", — сообщил Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Агентство также подчеркнуло, что в Евросоюзе провал ценового потолка признали еще летом. ЕС решил блокировать российскую нефть в ключевом перевалочном пункте, а Дания будет проверять и задерживать танкеры без западных страховок, ссылаясь на экологическую угрозу.

По словам аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, географическое расположение действительно позволяет Дании запереть российскую нефть в Балтийском море, однако это нарушит международные нормы судоходства.

Агентство Fitch Ratings спрогнозировало, что на фоне нарушения поставок с Ближнего Востока из-за палестино-израильского конфликта цена на нефть в 2024 году достигнет 120 долларов за баррель. Умеренно-негативный прогноз Всемирного банка — 109-121 долларов за баррель, заключили в издании.