МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против 20 компаний и трех танкеров, а Евросоюз намерен ограничить России выход в Балтийское море. И все это делается с целью реанимировать ценовой потолок на нефть, пишут РИА Новости.

Деньги, нефть

Потолок цен на нефть не повлиял на Россию, пишет СМИ

По данным агентства, подобные меры могут не принести запланированных результатов. С начала введения ценового потолка на основной сорт российской нефти марки Urals в декабре 2022 года, цены на нее продолжают оставаться выше этого потолка. Несмотря на то, что дисконт к Brent сократился, ситуация не изменилась, отметили в агентстве.

Кроме того, Россия уже нашла альтернативные маршруты и создала флот, который транспортирует только подсанкционную нефть. Однако американскую сторону это не устраивает, поэтому сначала Вашингтон ввел санкции против двух компаний и Турции и ОАЭ, а затем против 20 российских компаний и трех нефтяных танкеров, принадлежащих Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation, заявило агентство.

Эксперты предположили, что это приведет только к увеличению "теневых" флотов и появлению новых серых логистических операторов. "Результат возможен только один: увеличение теневого флота с появлением новых серых логистических операторов. Бизнес очень выгодный, а зарегистрировать фирму в удобной юрисдикции и зафрахтовать пару судов несложно", — сообщил Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Агентство также подчеркнуло, что в Евросоюзе провал ценового потолка признали еще летом. ЕС решил блокировать российскую нефть в ключевом перевалочном пункте, а Дания будет проверять и задерживать танкеры без западных страховок, ссылаясь на экологическую угрозу. 

По словам аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, географическое расположение действительно позволяет Дании запереть российскую нефть в Балтийском море, однако это нарушит международные нормы судоходства.

Агентство Fitch Ratings спрогнозировало, что на фоне нарушения поставок с Ближнего Востока из-за палестино-израильского конфликта цена на нефть в 2024 году достигнет 120 долларов за баррель. Умеренно-негативный прогноз Всемирного банка — 109-121 долларов за баррель, заключили в издании.