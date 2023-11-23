МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Роснедра ожидают, что прирост запасов в России по итогам 2023 года составит 470 миллионов тонн нефти и конденсата и 630 миллиардов кубометров газа, сообщили журналистам в ведомстве. Роснедра назвали число открытых в стране в 2023 году месторождений золота

"В 2023 году по результатам геологоразведочных работ ожидается прирост запасов на уровне 470 миллионов тонн нефти и конденсата и 630 миллиардов кубометров по газу", — говорится в сообщении Роснедр.

По предварительным данным, объемы геологоразведки, выполняемые недропользователями, сохранятся на уровне 2022 года, добавили в ведомстве.

Инвестиции недропользователей в геологоразведку по углеводородному сырью в последние годы составляют около 300 миллиардов рублей ежегодно. В 2022 году объем вложений составил 315,7 миллиарда рублей, в 2023 и 2024 году Роснедра ожидают сохранения этой тенденции. В ведомстве добавили, что об увеличении инвестиций в геологоразведку в условиях сохраняющегося санкционного давления говорить преждевременно.

Минприроды сообщало, что прирост запасов в РФ по итогам 2022 года составил не менее 600 миллионов тонн нефти и 675 миллиардов кубометров газа.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил во вторник, что добыча нефти в России по итогам 2023 года ожидается на уровне 527 миллионов тонн. Добыча газа, по его словам, несколько снизится — примерно на 30 миллиардов кубометров по сравнению с 2022 годом (673,8 миллиарда кубометров).