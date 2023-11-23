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2023
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Бюджет России сняли с нефтяной иглы, заявил экономист
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Снижение доли нефтегазовых доходов говорит о снятии бюджета РФ с пресловутой нефтяной иглы, таким мнением с РИА Новости поделился главный экономист... ПРАЙМ, 23.11.2023
нефть, энергетика, новости, бюджет, нефть, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Снижение доли нефтегазовых доходов говорит о снятии бюджета РФ с пресловутой нефтяной иглы, таким мнением с РИА Новости поделился главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Согласно данным Счетной палаты за девять месяцев текущего года, опубликованным ранее в четверг, доля ненефтегазовых доходов федерального бюджета составила 9,4% ВВП, нефтегазовых — 3,7% ВВП. Причем по сравнению с январем-сентябрем 2022 года доля нефтегазовых доходов снизилась на 1,8 процентного пункта, а доля ненефтегазовых — выросла на 2,1 процентного пункта.
При этом на нефтегазовые доходы в общем объеме доходов федерального бюджета в январе-сентябре пришлось 28,3%, тогда как годом ранее показатель составлял 43,1%.
"Вообще про снятие бюджета с нефтяной иглы говорят десятилетиями — вот же оно. Это и есть улучшение", — сказал Табах.
Он также отметил, что итоги года будут несколько другими — из-за слабого рубля с середины года. "Плюс бурно росли ненефтегазовые доходы. Все ожидаемо и естественно — после очень нетипичной ситуации прошлого года (высокие цены, местами относительно слабый рубль)", — добавил он.