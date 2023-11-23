МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Нигерия в преддверии заседания ОПЕК+ сообщила, что наращивает добычу нефти и планирует увеличить ее до 2 миллионов баррелей в сутки к концу следующего квартала, передает агентство Reuters. Котировки нефти снижаются в преддверии заседания ОПЕК+

"По состоянию на 17 ноября Нигерия добывала 1,7 миллиона баррелей в сутки нефти и конденсата и ожидает, что к концу года этот показатель достигнет 1,8 миллиона баррелей в сутки", — цитирует агентство главного специалиста по корпоративным коммуникациям Нигерийской государственной нефтяной компании (NNPC) Олуфеми Сонея (Olufemi Soneye) Сонея.

Более того, по данным агентства, NNPC планирует увеличить добычу нефти и конденсата до 2 миллиона баррелей в сутки к концу следующего квартала.

Сейчас квота Нигерии в ОПЕК+ составляет 1,742 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году она должна снизиться до 1,38 миллиона.

ОПЕК ранее сообщила, что конференция стран, входящих в организацию, а также заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, которые должны были состояться в Вене 25-26 ноября, переносятся на 30 ноября и пройдут онлайн. Как заявляли иностранным информационным агентствам источники в ОПЕК+, задержка связана с разногласиями между Саудовской Аравией и африканскими странами по поводу их квот.