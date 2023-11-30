МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки и продлит его до конца I квартала 2024 года, следует из заявления вице-премьера РФ Александра Новака. Саудовская Аравия оставит в силе ограничения в рамках ОПЕК+ на 2024 год

"Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в день еще на 200 тысяч баррелей в день, чтобы достичь 500 тысяч баррелей в день, и продлит это добровольное сокращение поставок до конца I квартала 2024 года в координации с некоторыми странами ОПЕК+", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства РФ.

"Это сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тысяч баррелей в сутки нефти и 200 тысяч баррелей в сутки нефтепродуктов", — также говорится в сообщении.