2023-11-30T20:24:16+03:00
2023-11-30T21:26:20+03:00
2023-11-30T20:24:16+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231130/842426543.html
Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки и продлит его до конца I квартала 2024 года, следует из заявления вице-премьера... ПРАЙМ, 30.11.2023
нефть, энергетика, новости, в мире, россия, опек, добыча нефти, поставки нефти
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262585.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262585.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262584.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262584.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262571.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83926/25/839262571.jpg
https://1prime.ru/oil/20231130/842425867.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки и продлит его до конца I квартала 2024 года, следует из заявления вице-премьера РФ Александра Новака.
"Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в день еще на 200 тысяч баррелей в день, чтобы достичь 500 тысяч баррелей в день, и продлит это добровольное сокращение поставок до конца I квартала 2024 года в координации с некоторыми странами ОПЕК+", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства РФ.
"Это сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тысяч баррелей в сутки нефти и 200 тысяч баррелей в сутки нефтепродуктов", — также говорится в сообщении.