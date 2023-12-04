МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В течение года администрация президента Джо Байдена, пытаясь ограничить рост цен на топливо, израсходовала 40% стратегического запаса нефти Соединенных Штатов. В итоге запасы сократились до рекордного минимума за последние 30 лет. Об этом в беседе с телеканалом Fox News заявил президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт. Премьер Сирии: США вредят экологии республики "грязной" переработкой нефти

По его словам, до 2022 года самой крупной тратой нефти из стратегического запаса был 31 миллион баррелей во время военной операции "Буря в пустыне", а во время урагана "Катрина" оттуда было потрачено 30 миллионов баррелей. С момента же вступления в должность администрации Байдена было потрачено 286 миллионов баррелей, и это стало крупнейшим в истории США сокращением нефтяных запасов.

Стюарт уверен, что Белый дом пошел на эти меры, поскольку было необходимо "пережить избирательный цикл — даже не ураган или крупный военный конфликт". В результате, констатирует президент ассоциации, сегодня нефтяные запасы США находятся на самом низком уровне с 1983 года.

"Согласно их последнему заявлению, в январе запас будет пополнен на 12 миллионов баррелей. Итого, им останется всего-то 168 миллионов баррелей, чтобы вернуться к уровню 2021 года, и еще каких-то 300 миллионов или около того, чтобы восполнить весь резерв. Это будет очень дорого и займет много времени", — пояснил Стюарт.

При этом он особо подчеркнул, что столь масштабное сокращение запасов является угрозой национальной безопасности страны

"Никто не знает, что может произойти в будущем, какие военные действия или стихийные бедствия могут привести к необходимости обращения к стратегическому нефтяному резерву — а вы уже исчерпали его на 40 процентов", — заявил президент ассоциации.