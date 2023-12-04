Fox News: Байден сократил стратегический запас нефти США до рекордного уровня
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В течение года администрация президента Джо Байдена, пытаясь ограничить рост цен на топливо, израсходовала 40% стратегического запаса нефти Соединенных Штатов. В итоге запасы сократились до рекордного минимума за последние 30 лет. Об этом в беседе с телеканалом Fox News заявил президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт.
По его словам, до 2022 года самой крупной тратой нефти из стратегического запаса был 31 миллион баррелей во время военной операции "Буря в пустыне", а во время урагана "Катрина" оттуда было потрачено 30 миллионов баррелей. С момента же вступления в должность администрации Байдена было потрачено 286 миллионов баррелей, и это стало крупнейшим в истории США сокращением нефтяных запасов.
Стюарт уверен, что Белый дом пошел на эти меры, поскольку было необходимо "пережить избирательный цикл — даже не ураган или крупный военный конфликт". В результате, констатирует президент ассоциации, сегодня нефтяные запасы США находятся на самом низком уровне с 1983 года.
"Согласно их последнему заявлению, в январе запас будет пополнен на 12 миллионов баррелей. Итого, им останется всего-то 168 миллионов баррелей, чтобы вернуться к уровню 2021 года, и еще каких-то 300 миллионов или около того, чтобы восполнить весь резерв. Это будет очень дорого и займет много времени", — пояснил Стюарт.
При этом он особо подчеркнул, что столь масштабное сокращение запасов является угрозой национальной безопасности страны
"Никто не знает, что может произойти в будущем, какие военные действия или стихийные бедствия могут привести к необходимости обращения к стратегическому нефтяному резерву — а вы уже исчерпали его на 40 процентов", — заявил президент ассоциации.
https://1prime.ru/oil/20231204/842444688.html