МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В результате решений президента США Джо Байдена страна потратила более 40% стратегического запаса нефти на сдерживание роста цен на топливо, такого не было уже 30 лет, восстановление резервов займет годы, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию нефтегазовой промышленности США. В США назвали виновного в задержке финансирования Украины

Агентство отмечает, что внутренняя добыча не поможет справиться с данной проблемой, придется импортировать нефть из других стран, при этом есть риск перебоев в поставках.

РИА Новости напомнили, что в США в основном используют тяжелую высокосернистую нефть, которую в стране не добывают. Приходится заниматься ее экспортом и созданием запасов. В 1973 году, когда арабские государства перекрыли поставки тем, кто поддержал Израиль в Войне Судного дня, к Вашингтону пришло осознание ценности данного ресурса и с тех пор он отводит под стратегические резервы крупные хранилища, позволяющие стране автономно выживать в течение нескольких месяцев.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала агентству, что команда президента США Джо Байдена потратила 40% нефтяного резерва на сдерживание роста цен на топливо. Эти действия вызвали резкую критику со стороны республиканцев. По словам Буниной, стремительное сокращение запасов вызовет еще большее подорожание нефти в будущем, а также спровоцирует риски перебоев с поставками и разгонит инфляцию.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что в отличие от России, в США топливо очень сильно зависит от цен на нефть, и малейшее изменение стоимости ощущается очень остро.

"Кроме того, в Штатах практически все перевозят автотранспортом. Стоимость бензина и дизеля отражается не только на автомобилистах, но и на всех товарах", — сказал он и добавил, что в стране начала раскручиваться инфляция. По его словам, цена упаковки яиц поднималась до 12 долларов, а буханки хлеба — до 10, при этом для сдерживания обесценения доллара, ФРС США повысила ключевую ставку, резко выросла стоимость обслуживания кредитов, прошла волна банкротств банков, при этом Вашингтон продолжал оказывать финансовую помощь Киеву.