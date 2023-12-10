РИА Новости: запасы нефти в США за год сократились до 30-летнего минимума
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В результате решений президента США Джо Байдена страна потратила более 40% стратегического запаса нефти на сдерживание роста цен на топливо, такого не было уже 30 лет, восстановление резервов займет годы, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию нефтегазовой промышленности США.
Агентство отмечает, что внутренняя добыча не поможет справиться с данной проблемой, придется импортировать нефть из других стран, при этом есть риск перебоев в поставках.
РИА Новости напомнили, что в США в основном используют тяжелую высокосернистую нефть, которую в стране не добывают. Приходится заниматься ее экспортом и созданием запасов. В 1973 году, когда арабские государства перекрыли поставки тем, кто поддержал Израиль в Войне Судного дня, к Вашингтону пришло осознание ценности данного ресурса и с тех пор он отводит под стратегические резервы крупные хранилища, позволяющие стране автономно выживать в течение нескольких месяцев.
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала агентству, что команда президента США Джо Байдена потратила 40% нефтяного резерва на сдерживание роста цен на топливо. Эти действия вызвали резкую критику со стороны республиканцев. По словам Буниной, стремительное сокращение запасов вызовет еще большее подорожание нефти в будущем, а также спровоцирует риски перебоев с поставками и разгонит инфляцию.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что в отличие от России, в США топливо очень сильно зависит от цен на нефть, и малейшее изменение стоимости ощущается очень остро.
"Кроме того, в Штатах практически все перевозят автотранспортом. Стоимость бензина и дизеля отражается не только на автомобилистах, но и на всех товарах", — сказал он и добавил, что в стране начала раскручиваться инфляция. По его словам, цена упаковки яиц поднималась до 12 долларов, а буханки хлеба — до 10, при этом для сдерживания обесценения доллара, ФРС США повысила ключевую ставку, резко выросла стоимость обслуживания кредитов, прошла волна банкротств банков, при этом Вашингтон продолжал оказывать финансовую помощь Киеву.
https://1prime.ru/oil/20231210/842518563.html